Sono numerosi i danni che sta contando Palermo a causa del maltempo: una palazzina è crollata e una parete dell'aeroporto è stata abbattuta.

Il maltempo e in particolare il forte vento che si è abbattuto su Palermo, con raffiche fino a 80 km orari, ha causato non pochi danni a edifici, aeroporto e autostrada: una palazzina è crollata nel rione Borgo Vecchio, la parete di un gate è stata abbattuta e tre alberi sono caduti sulla Palermo-Catania.

Palazzina crollata a Palermo

Il crollo parziale di un edificio (già fatiscente) è avvenuto in via Ximenes. I Vigili del Fuoco sono subito accorti sul posto per metterlo in sicurezza e verificare se vi fossero persone sotto le macerie, ma dopo le prime ricerche l’ipotesi sembra essere esclusa. Secondo i primi rilievi sarebbe crollato il pavimento del primo piano coinvolgendo un magazzino.

Parete abbattuta in aeroporto: scalo chiuso per ore

Le forti raffiche hanno poi sfondato la porta a vetri di un gate all’aeroporto Falcone Borsellino. Dallo scalo hanno spiegato che si è creato un effetto “camino” che ha abbattuto una parete di cartongesso seminando il panico tra i presenti, nessuno dei quali è fortunatamente rimasto ferito. Tutto ha avuto luogo intorno alle 22:30 e ha richiesto l’evacuazione dei passeggeri in attesa per la partenza e la chiusura dello scalo fino all’1:45.

Otto voli sono stati cancellati, cinque tra quelli in arrivo a Palermo sono stati dirottati verso l’aeroporto di Catania mentre un altro, proveniente da Marsiglia, è stato fatto atterrare a Lamezia. Le compagnie hanno riprogrammato i voli del mattino successivo e previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel.

Alberi caduti in autostrada

Sempre a causa del vento sono inoltre crollati tre alberi lungo l’autostrada Palermo-Catania. Uno di questi è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, e ha ostruito tutta la sede stradale impedendo il passaggio ai mezzi.

Un altro grosso albero è caduto in via Oreto, fatto che ha richiesto l’intervento dei pompieri.