Il maltempo che ha colpito Potenza ha spinto alla decisione di tenere i termosifoni accesi fino al 15 giugno, ovvero sei giorni prima dell’inizio dell’estate.

Maltempo, a Potenza termosifoni accesi fino al 15 giugno

A Potenza, dove si è verificato un nuovo temporale che ha creato diversi allagamenti, sarà possibile tenere accesi i termosifoni fino al 15 giugno prossimo, ovvero fino a sei giorni prima del vero inizio dell’estate. La decisione di “prorogare il termine di esercizio degli impianti termici” è stata presa dal sindaco Mario Guarente. Nel corso della giornata, sempre a causa delle piogge intense, anche in altri comuni della provincia di Potenza, i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per liberare le strade e aiutare tutti gli automobilisti in difficoltà.

La nota diffusa dal Comune

Per quanto riguarda la possibilità di tenere ancora accesi i termosifoni a Potenza, in una nota diffusa dal Comune è specificato che “gli impianti potranno essere attivati per un massimo di sei ore quotidiane, da distribuire tra le 6 e le 23 di ogni giorno. La proroga si riterrà revocata nel caso la temperatura esterna raggiunga valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici“.