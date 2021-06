Maltempo a Roma, asilo allagato: 40 bambini e 6 insegnanti salvati dai Vigili del Fuoco

Giornata di allerta meteo a Roma. Un asilo si è allagato e sono rimasti intrappolati 40 bambini e 6 insegnanti, tutti salvati dai Vigili del Fuoco.

Un asilo a Castelnuovo di Porto si è allagato e 40 bambini e 6 insegnanti sono rimasti bloccati al suo interno. Sono stati salvati dai Vigili del Fuoco. Nel Lazio era una giornata di allerta meteo, con forti piogge, grandine e temporali.

Asilo allagato a Roma: bambini e insegnanti salvati dai Vigili del Fuoco

Nella Regione Lazio oggi era una giornata di allerta meteo e le previsioni si sono avverate. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 giugno, a partire dalle ore 12.30, Roma è stata colpita duramente dal maltempo, con forti piogge, grandine e tuoni. Per oggi era prevista allerta meteo su diverse zone del Lazio, compresa Roma. La forte pioggia ha allagato completamente un asilo a Castel Nuovo di Porto.

All’interno erano rimasti bloccati circa quaranta bambini e sei insegnanti. I Vigili del fuoco con la squadra di Prati sono intervenuti sul posto per riuscire a salvare tutte le persone intrappolate all’interno dell’asilo.

Asilo allagato a Roma: la forte perturbazione

La forte perturbazione è arrivata nella zona Nord, che è stata sicuramente quella più colpita. In seguito ha raggiunto anche le altre zone della città. Si sono allagate le strade a Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano, con gravi difficoltà alla circolazione dei veicoli.

Per il momento non si sono registrate interruzioni del servizio del trasporto pubblico. La situazione è stata molto delicata e per tutti i bambini presenti nell’asilo sono stati momenti di grande spavento. Fortunatamente i Vigili del Fuoco hanno risolto la situazione. Per la giornata di domani è prevista una pausa dal maltempo, ma le precipitazioni continueranno durante la serata di oggi, martedì 8 giugno.

Asilo allagato a Roma: previsioni meteo

Nella giornata di oggi, per la regione Lazio, era stata diramata l’allerta meteo. Una giornata di temporali, con un lieve miglioramento solo durante la sera. Le temperature a Roma oscillano tra i 17 e i 23 gradi e anche sul resto del Lazio la situazione maltempo continuerà fino in serata. Le zone in cui era prevista l’allerta gialla sono: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Aniene. L’allerta iniziava stamattina, per la durata di 12 ore. Nella giornata di domani, mercoledì 9 giugno, si registrerà un temporaneo miglioramento, con qualche schiarita. Le precipitazioni saranno assenti, con cielo poco nuvoloso e sereno al pomeriggio. Le temperature saranno tra i 15 e i 29 gradi.