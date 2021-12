Strade allagate, rami caduti per le forti raffiche, decine di interventi dei pompieri: la situazione a Roma causata dal maltempo.

I Vigili del Fuoco di Roma hanno risposto a decine di chiamate per mettere in sicurezza le strade dopo che la capitale è stata colpita dal maltempo: tra allagamenti e alberi caduti mentre si abbattevano grandine e raffiche di vento, in breve tempo il traffico è andato in tilt.