Maltempo a Viterbo: crolla impalcatura in un cantiere

Maltempo nel Lazio e terrore a Viterbo dove crolla una impalcatura in un cantiere.

I media spiegano che ci sono stati momenti di paura nel quartiere di Villanova dove la struttura è collassata al suolo. Tutto è accaduto nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre a Villanova, un quartiere di Viterbo.

Viterbo, crolla impalcatura in un cantiere

Le informazioni che arrivano da Viterbo News 24 e dagli altri media spiegano che all’1.30, a causa del forte vento, è crollata l’impalcatura di un cantiere.

La struttura pare fosse stata allestita in una palazzina di 9 unità abitative in via Pietro Cuzzoli. Sul sito è in atto un intervento di ristrutturazione con il Superbonus 110%. I media spiegano che non ci sono stati feriti ma che i residenti sono praticamente rimasti “intrappolati per diverso tempo all’interno della palazzina perché le impalcature crollate hanno impedito loro di uscire fino a che non sono state rimosse”.

Residenti bloccati ed auto danneggiate

Nel fragoroso crollo, per fortuna senza esiti per le persone sono risultate danneggiate molte auto che si trovavano in sosta nella strada sottostante ed a portata della caduta degli elementi in ferro dell’impalcatura. Sul posto sono immediatamente intervenute volanti della polizia e squadre dei vigili del fuoco.