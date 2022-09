Maltempo ad Arezzo, seggio allagato: comune mette a disposizione una navetta

Il comune di Arezzo si è trovato ad affrontare problemi non da poco dovuti al maltempo. Un seggio è stato allagato a seguito delle infiltrazioni.

Questo è un giorno particolarmente caldo per il nostro Paese e per i molti italiani che in queste ore si stanno recando alle urne. Nell’aretino diversi elettori hanno avuto dei disagi non da poco dopo che un seggio situato in località Santa Maria alla Rassinata è rimasto allagato a causa del maltempo che si è abbattuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 settembre.

Per questo motivo il comune di Arezzo ha messo a disposizione un servizio navetta per quanti devono recarsi a votare.

Maltempo Arezzo, seggio allagato: comune organizza servizio navetta

Il comune di Arezzo in una nota pubblicata sulla pagina istituzionale di Facebook ha fornito alla cittadinanza i dettagli per raggiungere il seggio:

“A causa di infiltrazioni di acqua causate dalle forti piogge cadute nelle ultime ore, 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧. 𝟖𝟓 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐜. 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐜. 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐨.

Il Comune di Arezzo ha organizzato, per chi volesse fruirne, un 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐭𝐭𝐚 che porterà gli elettori della sezione n.

85 di Santa Maria alla Rassinata presso la nuova sede ubicata nella palestra di Palazzo del Pero.

La navetta partirà dalla sede elettorale di Santa Maria alla Rassinata nei seguenti orari: ore 10, ore 12, ore 16, ore 19 e ore 22 del giorno 25 settembre 2022, al fine di agevolare le operazioni di voto degli elettori”.

Danneggiata la tangenziale di Arezzo

Nel frattempo – si apprende ancora – oltre ai disagi alla sezione elettorale si segnalano danni alla tangenziale di Arezzo. Il forte maltempo infatti ha infatti creato grosse buche sull’asfalto. Ciò ha portato a richiedere l’intervento dei tecnici e della polizia municipale.