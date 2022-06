Maltempo al Nord: forti temporali e violenta grandinata a Limana

Maltempo al Nord: in Italia settentrionale, si stanno verificando forti temporali. A Limana, oltre ai rovesci, è stata segnalata una violenta grandina.

Maltempo al Nord: in Italia settentrionale, si stanno verificando forti temporali. A Limana, oltre ai rovesci, è stata segnalata una violenta grandinata che ha ricoperto le strade di grossi chicchi ghiacciati di colore bianco.

Maltempo al Nord: violenta grandinata a Limana

Nella giornata di lunedì 13 giugno, è stata registrata una violenta grandinata su Limana, comune in provincia di Belluno, in Veneto. Chicchi ghiacciati di grandi dimensioni hanno ricoperto le strade della città, imbiancandole.

Le strade, quindi, hanno assunto l’aspetto prettamente tipico del periodo invernale, apparendo in netto contrasto con quello che dovrebbe essere il clima atteso in un mese come quello di giugno.

Forti temporali in Veneto e Lombardia

Oltre alla impetuosa grandinata a Limana, si sono verificati anche importanti temporali in numerose località situate nella provincia di Belluno e della pedemontana friulana.

Il maltempo, poi, ha coinvolto anche la Lombardia dove sono state osservate concentrazioni temporalesche in corrispondenza delle province di Bergamo e di Brescia.

Rispetto alle precipitazioni avvenute tra il Veneto e la Lombardia, le autorità competenti hanno comunicato di aver osservato la caduta di 28 mm di acqua a Zluco, 23 mm a Borca di Cadore, 22 mm a Ovaro e, infine, 21 mm a Canale d’Agordo, Zorzino di Riva di Solto e Arta Terme.