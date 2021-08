Monno, 17 ago. (askanews) – Un forte perturbazione si è abbattuta lunedì nel tardo pomeriggio in Valcamonica nel bresciano. I vigili del fuoco sono intervenuti per portare il soccorso a persone, mettere in sicurezza alberi pericolanti e autovetture bloccate. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana a Sonico sempre nel Bresciano. Il fiume Oglio a Monno è esondato.