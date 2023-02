Maltempo al sud: in arrivo un ciclone pericoloso

Maltempo al sud: in arrivo un ciclone pericoloso, si tratta di “anomalo evento in formazione nei mari del Sud” e viene dritto dal Nord Africa

Maltempo al sud: in arrivo un ciclone pericoloso ed il primo “Medicane” del 2023.

In Italia non solo temperature gelide con cieli “sgombri” ma anche eventi severi e dinamici, molto dinamici da quanto spiega IlMeteo. Il sito cita un “anomalo e pericoloso ciclone in formazione nei mari del Sud” A provocare questa depressione pare sarà l’irruzione delle correnti freddissime inviate dal nocciolo gelido di origine russa NìKola. E l’Italia dovrà farci i conti due due modi: con freddo artico al Centro Nord e con tempeste meridionali.

Al sud in arrivo un ciclone pericoloso

Le due “minacce” sono rappresentate dai venti molto freddi dalla Russia e dal meteo che sarà fortemente condizionato da un ciclone mediterraneo. Da dove proviene? Dal Nord Africa e punta dritto sulla Sicilia. Domani il tempo sarà instabile anche sul versante adriatico del Centro: lì la neve potrà scendere fin sulle coste e fino ai settori più meridionali della Romagna. I problemi grossi li avrà l’estremo Sud con quel severo vortice ciclonico.

Il rischio del primo “Medicane” del 2023

C’è il rischio che si formi un “Mediterranean Hurricane”, vale a dire un cosoddetto “Medicane” che porterebbe intenso maltempo soprattutto sulla Sicilia. Con cosa? Piogge torrenziali e accumuli nevosi eccezionali: le stime parlano di fino ad 1 metro e mezzo di neve fresca sull’Etna e “fino a 1 metro su Aspromonte, Peloritani, Nebrodi e localmente fino alle Madonie”. Tra giovedì e venerdì c’è alta probabilità di nubifragi insomma.