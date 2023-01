Dopo le piogge intense e gli allagamenti delle scorse ore, nuova allerta meteo al Sud, per una perturbazione che interessa ancora diverse regioni.

Maltempo, allerta al sud per temporali e venti forti

Il maltempo, dopo le piogge intense e gli allagamenti delle scorse ore, sta interessando ancora diverse regioni, in modo particolare al Centro e al Sud. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso delle allerte meteo. In Calabria, dove sono attese ancora piogge intense e grandinate, fulmini e raffiche di vento, l’allerta emanata è arancione. Allerta per venti forti anche su Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna e Basilicata.

La situazione in Calabria

Il maltempo sta colpendo la Calabria, con pioggia, vento forte, temperature in calo e neve. Da lunedì sera, 9 gennaio, ci sono state precipitazioni intense, raffiche di vento e temporali sulla fascia tirrenica del Cosentino e del Catanzarese. Su tutto il litorale si registrano mareggiate. Anche a Reggio Calabria pioggia, vento forte e mare mosso. Si sono state anche nevicate nella notte sulla Sila Cosentina a Camigliatello e Lorica, così come sui versanti Catanzaresi, fino ai villaggi Racise e Mancuso e nella zona del lago Ampollino a Trepidò.

Innevate anche le cime dell’Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino.

La situazione a Palermo

A Palermo forti disagi per il maltempo, con la necessità dell’intervento dei vigili del fuoco. Il forte vento ha provocato danni e disagi in diverse zone del capoluogo. Ci sono stati decine di interventi per alberi caduti, pali della luce pericolanti, cartelloni pubblicitari divelti, tettoie e lamiere strappate via dalle forti raffiche. La Protezione civile regionale ha emesso per oggi un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido per tutta la fascia settentrionale della Sicilia.

Le isole dell’arcipelago eoliano sono isolate. Dal pomeriggio di ieri per via del mare agitato, non c’erano collegamenti con Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. All’elenco si sono aggiunte anche Lipari, Vulcano e Salina. A Milazzo sono rimasti bloccati gli insegnanti pendolari e i mezzi che avrebbero dovuto rifornire gli esercizi commerciali.