Maltempo, allerta gialla e arancione per venerdì 8 ottobre: le regioni a rischio

Diramata l’allerta gialla in otto regioni per la giornata di venerdì 8 ottobre 2021: in altre due scatta l’arancione.

Nuova ondata di maltempo in Italia con l’arrivo di una perturbazione che dal Settentrione si sta lentamente spostando verso il Sud. Durante la giornata di venerdì 8 ottobre 2021 è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Maltempo in Italia durante venerdì 8 ottobre 2021, le previsioni

Il maltempo prevede anche l’arrivo di forti raffiche di vento in alcune zone che potrebbe raggiungere i 50-60 km/h. Previsto infatti un peggioramento delle condizioni meteo anche in provincia di Padova e in altre zone del Veneto.

Maltempo in Italia durante venerdì 8 ottobre 2021, altri dettagli

Con questa nuova ondata di maltempo è previsto un calo delle temperature di 4/6 gradi in diverse zone d’Italia.

Sono centinaia intanto le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti nei sottopassaggi e nei garage. In una cittadina vicino Rovigo il vento ha causato danni al tetto di un supermercato e anche a quello di un’abitazione a Porto Tolle.

Maltempo al Sud venerdì 8 ottobre 2021, dove è prevista allerta gialla

Diramata allerta arancione in Calabria e nelle Marche, allerta gialla invece in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha nel frattempo chiesto al premier Mario Draghi lo stato d’emergenza a causa del maltempo che ha causato gravi danni ad alcuni ponti e l’esondazione di alcuni fiumi.