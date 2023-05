Home > Askanews > Maltempo, allerta in Emilia Romagna: esondato il Savio a Cesena Maltempo, allerta in Emilia Romagna: esondato il Savio a Cesena

Cesena, 16 mag. (askanews) – Gravi disagi in tutta Italia per l’ondata di maltempo che sta colpendo la penisola nel mese di maggio 2023 che, secondo gli esperti, è il più piovoso degli ultimi 20 anni. Tra le zone in allerta rossa l’Emilia-Romagna dove, per le piogge eccessive i terreni saturi non assorbono più acqua causando allagamenti e alluvioni. A Cesena è esondato il fiume Savio allagando in buona parte il centro storico e causando problemi anche all’altezza del ponte ferroviario. Come si vede anche da questi filmati pubblicati sui social dagli stessi cittadini, ci sono stati numerosi i danni, con molti abitanti rimasti bloccati nelle proprie abitazioni. La situazione resta drammatica a Faenza mentre si ripetono le raccomandazioni ai cittadini a restare al riparo e non avvicinarsi agli argini dei corsi d’acqua. Per precauzione in diverse località romagnole sono state evacuate circa 700 persone tra Faenza, Castel Bolognese, Brisighella e Cervia. In tutta la regione si moltiplicano gli interventi dei Vigili del Fuoco, in particolare nelle zone di Rimini, Cattolica e Riccione, maggiormente colpite dalle precipitazioni. Nella provincia di Bologna, a Monterenzio, le squadre hanno evacuato 10 persone bloccate in casa da una frana di fango che ha interessato un’area vicina a un complesso di abitazioni. Sotto stretta sorveglianza il livello del fiume Misa a Senigallia, dove sono giunti rinforzi anche dalla Toscana, e il torrente sotterraneo Ravone a Bologna.

Cesena, 16 mag. (askanews) - Gravi disagi in tutta Italia per l'ondata di maltempo che sta colpendo la penisola nel mese di maggio 2023 che, secondo gli esperti, è il più piovoso degli ultimi 20 anni. Tra le zone in allerta rossa l'Emilia-Romagna dove, per le piogge eccessive i terreni saturi n...