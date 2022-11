Sei regioni dovranno prepararsi ad un'allerta meteo gialla. Maltempo in quasi tutti il sud. Attese piogge al nord nella serata del 13 novembre.

Dopo ottobrata e novembrata ecco che ricompare l’allerta meto per il maltempo. Sono 6 le regioni italiane interessate a fenomeni meteorologici avversi e sono tutte concentrate al centro e al sud Italia.

Maltempo, allerta meteo gialla in 6 regioni: ecco dove

Il cattivo tempo che sarà caratterizzato da rovesci temporaleschi e forte vento viene dall Grecia e le regioni pricipalemente interessate sono quelle della costa ionica e dell’adriatico. Si tratta di Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e il versante Sud Orientale della Sicilia. In queste aree ci sarà sia rischio idraulico (solo in Calabria e Sicilia), temporalesco e idrogeologico (in tutte le regioni ad eccezione della Basilicata). Le precipitazioni inizieranno nella serata di oggi, sabato 12 novembre 2022 e si protrarranno fino a domani 13 novembre 2022.

Il meteo di domani, 13 novembre 2022

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domenica 13 novembre, ci sarà instabilità al centro-sud specialmente nelle 6 regioni in cui ci sarà l’allerta meteo gialla. Al nord le previsioni meteo prevedono stabilità fino al tardo pomeriggio. In serata e nella notte, anche nelle regioni settentrionali ci saranno piogge sparse su tutto il territorio. I temporali sono inoltre attesi anche nel Lazio.