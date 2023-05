Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: esonda il fiume Lamone

Diramata l'allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuate delle abitazioni a Faenza, mentre esonda il fiume Lamone

La pioggia incessante sta creando diversi problemi in Emilia-Romagna: a Faenza sono state evacuate delle abitazioni, nel Bolognese ci sono state delle frane, mentre nel Ravennate è esondato il fiume Lamone.

Si registrano circa 400 interventi dei vigili del fuoco solo nelle ultime ore a causa del maltempo in Emilia-Romagna. Tante abitazioni sono state evacuate a Faenza a causa dell’esondazione del fiume Lamone. Alcune squadre di pompieri sono arrivate in Emilia dalla Lombardia e dalla Toscana. Il Centro operativo comunale di Ravenna monitora le zone più a rischio idrogeologico che al momento risultano essere le frazioni di Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri: tutte situate in prossimità del Lamone. Paura anche vicino al fiume Montone, dove attorno alle 4 della notte alcuni volontari sono andati a posizionare sacchi di sabbia vicino a ponte Vico. Nel frattempo, la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa.

Le frane nel Bolognese e lo stop alla circolazione ferroviaria

Oltre alle esondazioni, i temporali hanno causato diverse frane nel Bolognese. La Regione spiega cosa sta succedendo in queste ore: “Quello che si sta verificando nel Bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene.” Intanto, è già stata disposta la sospensione della circolazione ferroviaria in alcune zone dell’Emilia-Romagna: stop ai treni nei tratti tra Faenza e Forlì, fra Russi e Lugo, fra Russi e Granarolo e fra Lavezzola e Mezzano.