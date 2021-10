Maltempo: allerta rossa su Lombardia, Piemonte e Liguria. Temporali previsti anche nel centro-sud

Il comunicato diffuso dalla Protezione civile conferma il maltempo previsto per martedì 5 ottobre. Allerta rossa su Lombardia, Piemonte e Liguria.

Per martedì 5 ottobre la Protezione civile lancia l’allerta arancione in sette regioni. Allerta rossa per Lombardia, Liguria e Piemonte.

Maltempo: allerta rossa su Lombardia, Piemonte e Liguria. La causa è una perturbazione atlantica

“Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo centrale, determinando l’approfondirsi di un minimo barico al largo del Mar Ligure, responsabile dell’intensa fase di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del centro-sud.

Previsto anche un deciso rinforzo della ventilazione sul Mar Ligure e sul Tirreno centrale”, si legge nel comunicato stampa della Protezione civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, insieme alle regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. Le criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero derivare dal maltempo sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Maltempo: allerta rossa su Lombardia, Piemonte e Liguria. Le previsioni per martedì 5 ottobre

Le precipitazioni, da sparse a diffuse, sono iniziate nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre e si prevede che proseguiranno per ore. Si attende che siano a prevalente carattere di rovescio e temporale su Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Trento, in estensione alla Provincia Autonoma di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia. Si prevede inoltre il “persistere di venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca, su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione alla Liguria di levante.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Anche sul Lazio sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, in particolare sui settori costieri. In estensione dal mattino di martedì 5 ottobre a Campania e Sicilia.

Sempre dal mattino del 5 ottobre “persisteranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrice e forti raffiche di vento”.

Maltempo: allerta rossa su Lombardia, Piemonte e Liguria. Allerta arancione in sette regioni

La Protezione civile nel comunicato stampa scrive che “sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di martedì 5 ottobre allerta rossa su parte di Lombardia, Piemonte e Liguria. Allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Trento e su parte di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Sicilia e allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul Veneto, su Lazio, Umbria, Campania, su parte di Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise e sui territori restanti di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Sicilia”.

