Un fenomeno rarissimo e davvero suggestivo, quello della neve nel Sahara. Il deserto si è ricoperto di un manto bianco, per via del maltempo.

Arriva la neve nel deserto del Sahara, creando scorci davvero spettacolari e un panorama incredibilmente suggestivo.

Si tratta di un fenomeno molto raro, dovuto al maltempo.

Maltempo: arriva la neve anche nel Sahara

La neve in un deserto caldo come il Sahara è un fenomeno davvero molto raro e anche molto suggestivo. Dagli anni ’70 è avvenuto pochissime volte, anche se recentemente la frequenza si è intensificata. In questi giorni, il manto bianco ha nuovamente coperto le dune del deserto dell’Algeria, in modo particolare nella provincia di Béchar, al confine con il Marocco.

Il fenomeno atmosferico si è verificato a causa dell’arrivo del ciclone Thor sul Nord Africa. Dopo aver colpito il Sud Italia, una grande massa di aria fredda si è spinta fino al bacino del Mediterraneo, scaricando la neve su alcune zone montuose algerine e marocchine. Le dune giallo-rossastre si sono colorate di bianco, regalando paesaggi mozzafiato.

Il maltempo in Algeria

La neve ha causato qualche disagio ai trasporti e agli spostamenti, ma gli algerini aspettavano con ansia l’arrivo dell’inverno.

Le altissime temperature dell’estate 2022 e la grave siccità nel Paese, stavano portando gravi ripercussioni al settore agricolo, e non solo. La mancanza di piogge provoca la mancata ricarica delle falde acquifere e causa difficoltà all’approvigionamento idrico anche delle abitazioni. Le perturbazioni dureranno fino alla fine del weekend, poi la situazione meteorologica dovrebbe migliorare lentamente. Nella prossima settimana le temperature continueranno ad essere sotto le medie stagionali.