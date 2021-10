Maltempo: Augusta non è più isolata, ma sindaco ordina chiusura tutti gli uffici e le scuole

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) – Migliora la situazione metereologica ad Augusta (Siracusa), la città più colpita ieri dal ciclone Apollo. Strade allagate e zone non transitabili. Ma da questa mattina la città non è più isolata, anche se il sindaco Giuseppe Di Maria ha deciso, ieri sera, la chiusura di tutti gli uffici comunali, delle scuole, e delle attività commerciali ad eccezione delle farmacie e degli esercizi di vendita dei prodotti alimentari.

"Siamo stati in prima linea per tutta la giornata – ha detto il sindaco – ho voluto essere accanto ai volontari. Quando ha smesso di piovere siamo stati in giro per la città per controllare le conseguenze del maltempo".