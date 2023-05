Maltempo: Balboni, 'Emilia si rialzerà come dopo terremoto'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “La decisione del presidente Meloni di lasciare il G7 di Hiroshima per recarsi nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna per incontrare la popolazione lontano dalle luci dei riflettori rende onore all’Italia. La situazione è difficile, ma il Gove...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La decisione del presidente Meloni di lasciare il G7 di Hiroshima per recarsi nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna per incontrare la popolazione lontano dalle luci dei riflettori rende onore all’Italia. La situazione è difficile, ma il Governo non fa mancare il suo sostegno, già con le misure più urgenti che saranno varate martedì in Consiglio dei ministri. La mia Regione saprà rialzarsi anche questa volta, come ha già fatto a seguito del terremoto del 2012, di cui proprio in questi giorni ricorre l’undicesimo anniversario”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali.