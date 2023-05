Maltempo: Barelli, 'interventi immediati e per evitare impreparazione in futuro'

Maltempo: Barelli, 'interventi immediati e per evitare impreparazione in...

Maltempo: Barelli, 'interventi immediati e per evitare impreparazione in...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “I primi fondi saranno disponibili dopo il Consiglio dei Ministri che si terrà martedì. Bisogna accelerare l’uso delle risorse del Pnrr che sono già a disposizione; vanno poi attivati i fondi di coesione che sono disponibili ma che, a causa della burocrazia, sia locale che centrale, negli anni scorsi non sono stati spesi come si sarebbe potuto fare. Siamo di fronte a una guerra dal punto di vista climatico, dobbiamo essere tutti uniti. Do per scontato il concorso delle opposizioni e il Governo dovrà prendersi la responsabilità di decidere tutto il necessario sia per l’immediato, ma anche affinché questi tragici eventi non trovino in futuro il territorio impreparato”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ospite a Tg24 Agenda su Sky.

“Nei prossimi giorni, il Governo -ha aggiunto- indicherà da dove attingerà le risorse, fermo restando che in questo momento servono immediate elargizioni, a livello economico e di servizi. Il presidente Bonaccini, persona equilibrata, sta ragionando con l’Esecutivo affinché le scelte siano quelle più puntuali possibili per raggiungere l’obiettivo di dare supporto alle popolazioni e alle aziende. Il Governo saprà individuare le soluzioni concrete e più rapide per il reperimento delle risorse necessarie, consci che ne serviranno tante. Il Pnrr prevede già ingenti somme per la 'Tutela del territorio e della risorsa idrica' e non c’è nessun dogma sul fatto che possano esserne aggiunte altre".

"Il presidente Meloni, con senso di responsabilità, ha lasciato il G7 in Giappone per recarsi nelle aree colpite e sono certo che martedì, con il supporto di tutti i ministri, si arriverà a provvedimenti incisivi. Questo -ha concluso Barelli- non è il momento delle polemiche, è necessario rimboccarsi le maniche e garantire sostegno alle popolazioni colpite, perché questo dramma può addirittura rilevarsi superiore a quello del terremoto in quanto vede coinvolte tutte le attività economiche della regione, quelle agricole, industriali, commerciali e sociali".