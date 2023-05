Maltempo: Baruffi (Pd), 'attacchi inqualificabili, in Emilia-Romagna agito contro consumo suolo'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna si è consumato molto suolo. Questa è una terra ricca. Ma la nostra è la prima regione che si è dotata di una legge per il consumo del suolo a saldo zero. Si è depianificato quello che era previsto in urbanizzazion...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "In Emilia Romagna si è consumato molto suolo. Questa è una terra ricca. Ma la nostra è la prima regione che si è dotata di una legge per il consumo del suolo a saldo zero. Si è depianificato quello che era previsto in urbanizzazione". Così Davide Baruffi, responsabile Enti Locali del Pd e sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, a L'Aria che Tira su La7.

"E' tutto perfetto? No, si può fare di più ma le legge va nella direzione giusta. Lo dico questo anche per certi titoli inqualificabili che abbiamo visto in questi giorni. La perfezione non esiste neanche in paradiso e non esiste neanche in Emilia Romagna". Conclude Baruffi: "Occorre una trasformazione radicale e non c'è Bonaccini o Meloni che tenga, serve un lavoro straordinario" con progetti di lungo periodo.