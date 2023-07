Maltempo: Battistoni (Fi), 'soddisfatti, da centrodestra prova di buon governo'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Come Forza Italia e come maggioranza di governo siamo assolutamente soddisfatti del lavoro svolto fino a ora. Nel giro di pochi mesi, l’esecutivo è prontamente intervenuto con ben tre decreti legge per venire immediatamente incontro prima alle esigenze ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Come Forza Italia e come maggioranza di governo siamo assolutamente soddisfatti del lavoro svolto fino a ora. Nel giro di pochi mesi, l’esecutivo è prontamente intervenuto con ben tre decreti legge per venire immediatamente incontro prima alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici di Ischia, poi a una drammatica condizione di siccità presente in una larga parte del Paese e infine a fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno flagellato Emilia-Romagna, Marche e Toscana, dando piena prova di buon governo mostrando la capacità risolvere le emergenze con una programmazione verso il futuro". Così Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale azzurro delle Marche, intervenendo in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto di fiducia sul dl Alluvioni.

"Il decreto legge alluvioni – ha proseguito – è frutto di un lavoro attento, rapido ed efficace per un provvedimento di primaria importanza per la Nazione. I due decreti, Alluvione e Ricostruzione, sono stati convertiti a tempo di record, al fine non solo di risollevare le zone colpite dalla terribile alluvione dello scorso maggio ma altresì porre le condizioni per uno schema di ricostruzione che sia unitario tra più territori colpiti. Il centrodestra sarà sempre al fianco dei cittadini italiani e dei territori, con soluzioni funzionali e di programma che nella nostra visione metteranno in sicurezza ambiente, cittadini ed economie", ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.