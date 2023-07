Maltempo: Bazoli (Pd), 'Musumeci riferisca, politica faccia conti con cambiamento climatico'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Eventi così distruttivi, dalla Lombardia alla Sicilia, non si sono mai registrati. Fenomeni allarmanti e drammatici con i quali la politica deve fare i conti e interrogarsi. Per questo è necessario che il ministro Musumeci svolga al più presto un’informativa in Parlamento e sia quella l’occasione per parlare di una strategia su come gestire il cambiamento climatico che nessuno può più negare". Lo ha chiesto in aula il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia.