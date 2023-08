Maltempo: Bignami (Fdi), 'su agricoltura Vaccari mente, ministero ha stanziato altri 50 milioni'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Invece che continuare a dire bugie sull'alluvione, l'onorevole Vaccari potrebbe alzare il telefono e chiamare la regione Emilia Romagna, sollecitandola alla presentazione delle istanze, finalizzate a liberare altri 50 milioni che il ministero dell’Agricoltura ha stanziato e che per essere sbloccati necessitano di adempimenti su cui la regione a guida Pd è ancora una volta in ritardo". Lo dice il viceministro di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami in una nota.

"Questi ulteriori 50 milioni si sommano ai 150 già stanziati dal ministero dell'Agricoltura, di cui diverse decine già liquidate le aziende sul territorio e agli oltre 60 milioni sbloccati a fine luglio, sempre da parte del ministero dell’Agricoltura in sede europea, con l'attivazione della riserva di crisi per il settore agricolo – spiega – Già che c'è, il senatore Vaccari dovrebbe consigliare a Bonaccini di smetterla di chiedere il definanziamento della cassa integrazione e la chiusura dell'ammortizzatore unico predisposto dal decreto 61 dedicato all'alluvione, visto che, proprio nei mesi di agosto e settembre, ci aspettiamo un picco di domande da parte delle aziende agricole. Domande, queste ultime, che si sommeranno alle oltre 55.000 giornate lavorative già riconosciute, ai 18.000 indennizzi già erogati per le imprese e alle agevolazioni riconosciute tramite Ismea alle aziende del settore".

"Non ci aspettiamo dagli esponenti del Pd competenza, ma almeno che ci aiuti, nell'interesse esclusivo degli emiliano romagnoli, a risolvere i problemi che loro hanno creato con una gestione disastrosa del territorio", conclude Bignami.