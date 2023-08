Maltempo, Bignami: primi a non volere Bonaccini commissario nel Pd

Rimini, 24 ago. (askanews) – “I primi a non volere Bonaccini in un ruolo di primo piano” nella gestione della ricostruzione dopo l’alluvione in Romagna sono “i suoi compagni di partito. Non mi permetto di dire il motivo perché sono questioni interne a un partito ma è chiaro che non può essere un gioco interno a loro a determinare la collaborazione che noi riteniamo essere necessaria”. Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, al Meeting di Rimini.

“All’inizio della vicenda – ha spiegato – c’era stata una sinergia proiettata sull’interesse nei confronti delle persone e del territorio. Poi è evidente che si è rotto qualcosa, quando nella progettazione di un posto di primo piano per Bonaccini nella gestione dell’alluvione abbiamo rinvenuto da parte di un’area del Pd che fa riferimento a Elly Schlein a un cannoneggiamento sistematico nei confronti del rapporto col governo con la Regione stessa e del governo”. Questo “mi ha indotto nel tempo a ritenere che i primi a non volere Bonaccini in un ruolo di primo piano fossero i suoi compagni di partito”.

“Non mi permetto di dire il motivo perché sono questioni interne a un partito – ha aggiunto il viceministro – ma è chiaro che non può essere un gioco interno a loro a determinare la collaborazione che noi riteniamo essere necessaria. Continuiamo a rinnovare la nostra proposta, ma purtroppo rileviamo che prevale dentro il Pd un’area polemista”.