Maltempo: Boccia, 'da Musumeci e destra sciacallaggio su tragedia'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Quello che maggioranza e governo stanno facendo in queste ore è inaccettabile. Invece di sostenere lo sforzo che le amministrazioni sul territorio stanno facendo per rispondere all’emergenza dovuta al maltempo organizzano conferenze stampa e dichiarazioni in batteria per attaccare la regione Emilia Romagna". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Addirittura il ministro Musumeci, ministro per la protezione civile, di cui tutti ricordano la impeccabile gestione siciliana, attacca l’amministrazione regionale innescando di fatto uno scontro istituzionale sulla pelle dei cittadini emiliano-romagnoli. Siamo di fronte ad uno squallido sciacallaggio propagandistico che non ha precedenti, ad una destra che non si vergogna di nulla pur di attaccare gli avversari politici, che non ha nessuna cultura istituzionale e nessun rispetto per chi in questo momento sta combattendo contro una grave emergenza”.