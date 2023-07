Maltempo: Boccia, 'emendamento Pd per ristori 100% in Romagna, il governo dov'è?'

Maltempo: Boccia, 'emendamento Pd per ristori 100% in Romagna, il govern...

Roma, 17 lug (Adnkronos) – "Il nostro emendamento principale è per i ristori al 100%, lo ha detto la Schlein, lo dice il Pd. Purtroppo lo aveva detto anche la Meloni nella passerella nel fango, ma la destra lo ha già dimenticato e non c'è. Noi continueremo a batterci". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a radio Immagina, dopo la segreteria dem a Forlì, sul maltempo in Emilia Romagna.