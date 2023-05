Maltempo: Boccia, 'Malan nega emergenza climatica, offende cittadini e buon senso'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Capisco che Malan non sia d’accordo con le nostre proposte sull’utilizzo delle risorse del Pnrr rispetto all’emergenza maltempo. Deve difendere la linea del ministro Fitto e del governo Meloni. Che attacchi il governo della regione Emilia Romagna per fare propaganda politica, sulla linea dei giornali di destra, non mi stupisce. Ma che neghi l’emergenza climatica, dimostrata da studi e dati, che neghi la scienza, è una offesa al buon senso, al nostro Paese, ai cittadini che in queste ore stanno soffrendo la tragedia dell’Emilia Romagna e delle Marche”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.