Maltempo: Bonaccini, 'anche ieri polemiche sul nulla, basta gioco al massacro'**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Infine sull’alluvione, ringraziandoti per la costante vicinanza tua e di tutti nelle scorse settimane. È trascorso oltre un mese e mezzo dal primo evento alluvionale che ha colpito la Romagna e parte dell'Emilia; oltre un mese dal secondo. Anche a nome dei miei concittadini, insieme ai sindaci e a tutte le rappresentanze economiche e sociali del nostro territorio, chiedo al Governo di agire, di stanziare le risorse necessarie e di fare presto, perché presto ormai non lo è più". Così Stefano Bonaccini in Direzione Pd rivolgendosi a Elly Schlein e i dirigenti dem.

"Nel 2012 attendemmo due settimane per avere il decreto della ricostruzione con la governance e le risorse, lo stesso tempo è servito per il terremoto del centro Italia… Anche ieri qualcuno ha voluto scatenare una polemica sul nulla. Non va bene. Non è giusto per i cittadini e le imprese che aspettano risposte e non polemiche".

"Anche da qui torno a rivolgermi al Governo, personalmente alla Presidente del Consiglio: fermiamo le polemiche, basta col gioco al massacro sulla pelle dei cittadini. L'alluvione non può essere il terreno di uno scontro irresponsabile tra partiti che pensano alle elezioni, deve essere il terreno della collaborazione tra le istituzioni che pensano al bene comune".

"Ci sono argini che vanno riparati adesso, se non vogliamo il prossimo autunno essere travolti. Ci sono frane e strade che vanno sistemate adesso, se non vogliamo lasciare comunità e imprese isolate in Appennino, se non vogliamo che la montagna si spopoli e non si riprenda mai più. Ci sono imprese, lavoratori, professionisti per cui la ricostruzione è ieri, non tra sei mesi. Se li aiutiamo adesso ne beneficerà tutto il Paese, se li lasciamo soli la difficoltà diventerà esasperazione e rabbia".

"Io conosco bene i sindaci dell'Emilia-Romagna: se scommettiamo su di loro saranno i primi guidare la ricostruzione, come hanno fatto nell'emergenza in mezzo al fango. È stato così anche 11 anni fa in Emilia. Presidente Meloni, si fidi dell'Emilia-Romagna, si fidi dei nostri amministratori. Ripartiamo dalla collaborazione e sono certo che il Pd sarà in prima fila a dare una mano con spirito repubblicano per il bene comune", conclude Bonaccini.