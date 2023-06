Maltempo: Bonaccini, 'danni totale 9 mld, ma subito 1,8 per strade e argini e ripartire' (2)

(Adnkronos) - "Noi abbiamo presentato una quantificazione complessiva che stimiamo, tra danni pubblici e privati, imprese e strade eccetera eccetera, attorno a 9 miliardi. Ma oggi non era quello il tema, il governo ci aveva chiesto di portare la parte più necessaria per sistemare, entro...

(Adnkronos) – "Noi abbiamo presentato una quantificazione complessiva che stimiamo, tra danni pubblici e privati, imprese e strade eccetera eccetera, attorno a 9 miliardi. Ma oggi non era quello il tema, il governo ci aveva chiesto di portare la parte più necessaria per sistemare, entro l'autunno, ciò che, se non sistemato rischierebbe di trasformare un evento ordinario in straordinario", dunque 1,8 miliardi dei 9 miliardi totali, destinati a rimettere in sesto strade e argini.

"Il governo giustamente ci ha detto che vuol vedere" i dati forniti dagli enti territoriali al tavolo e ottenuti "raggruppando i dati dai 100 Comuni colpiti. Queste risorse non ci sono oggi, quelle forniti dal governo sono state abbondantemente superate. Non confondete i 2 miliardi indicati" e destinati ad altri usi "con quelli stimati oggi" dagli enti territoriali e presentati al governo, raccomanda Bonaccini ai cronisti. "I 9 mld pensiamo possano essere una stima totale e reale, ma è un sunto che può essere aggiornato in difetto o per eccesso". Ma servono subito 1,8 miliardi per far ripartire una regione che "se si ferma, ferma una parte importante del paese".