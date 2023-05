Maltempo, Bonaccini: priorità è mettere in sicurezza le persone

Bologna, 17 mag. (askanews) – “Adesso dobbiamo mettere in sicurezza le persone”. Poi ci sarà tempo per la ricostruzione. E per questo “il governo ci dovrà stare vicino, abbiamo bisogno di tante risorse, ma noi ci metteremo tutta la forza dell’Emilia-Romagna e della sua gente”. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante una conferenza stampa in Protezione civile a Bologna con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, e l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo.

“Ho ringraziato il governo – ha detto Bonaccini -. Questa mattina dal Giappone si è collegata la presidente Meloni, il ministro Musumeci, ho sentito il ministro Salvini, sono venuti qui il ministro Piantedosi con il viceministro Bignami, ho sentito i ministri Bernini e Lollobrigida e il sottosegretario Mantovano. Sentiamo il governo e le istituzioni dello Stato vicine. Mi ha chiamato ancora una volta il presidente Mattarella di buon’ora questa mattina a dare la sua solidarietà e la vicinanza dello Stato alle popolazioni colpite. Dobbiamo mettere in sicurezza le persone”.

“Abbiamo chiesto ulteriori sforzi – ha proseguito il presidente dell’Emilia-Romagna -. E’ stato già un grande sforzo: oltre 600 vigili del fuoco da tutta Italia, diversi elicotteri che aumenteranno, anfibi, mezzi speciali, è arrivato l’esercito, tutte le forze dell’ordine, le prefetture e il sistema della Protezione civile. Devo ringraziare tutti come tutti i sindaci che stanno facendo un lavoro eroico e straordinario. Dobbiamo adesso mettere al riparto tutte le persone possibili, perché poi verrà la conta dei danni, la ripartenza e la ricostruzione”.

“Abbiamo un sistema infrastrutturale devastato, strade provinciali che in alcuni casi non ci sono più, un ponte che è crollato, tante strade che non sono più percorribili – ha aggiunto Bonaccini -. Dovremo fare la conta dei danni alle famiglie, ai cittadini e alle imprese. Dovremo anche fare la conta di tutto quello che è la devastazione del patrimonio pubblico. Adesso dobbiamo pensare all’incolumità delle persone, poi ripartiremo come sempre. Il governo ci dovrà stare vicino, abbiamo bisogno di tante risorse, ma noi ci metteremo tutta la forza dell’Emilia-Romagna e della sua gente”.