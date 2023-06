Maltempo: Bonaccini, 'su commissario decida governo ma faccia presto'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “Se si ferma l’Emilia Romagna si ferma una parte del paese che contribuisce tanto al Pil in un momento in cui l’economia sta andando meglio di quello che si prevedeva, e quindi noi abbiamo chiesto che la nomina del commissario sia la più rapida pos...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Se si ferma l’Emilia Romagna si ferma una parte del paese che contribuisce tanto al Pil in un momento in cui l’economia sta andando meglio di quello che si prevedeva, e quindi noi abbiamo chiesto che la nomina del commissario sia la più rapida possibile. Deciderà il governo tempi, modi e chi, ma l’importante è che si comprenda che vanno tenute insieme le due fasi, emergenza e ricostruzione, come accadde con l’esperienza del sisma del 2012”. Lo ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro a palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti istituzionali dei territori alluvionati. “Non abbiamo avuto notizie sui tempi” della nomina del commissario, “ma io credo che andranno abbastanza spediti”, ha aggiunto.