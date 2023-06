Maltempo: Bonaccini, 'su commissario non siamo d'accordo, per noi serve subito'

Maltempo: Bonaccini, 'su commissario non siamo d'accordo, per noi s...

Maltempo: Bonaccini, 'su commissario non siamo d'accordo, per noi s...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Sul commissario, non ne abbiamo praticamente parlato" con il governo ma "è un punto che non ci vede coincidenti sulla valutazione. Noi pensiamo sia utile nominare prima possibile una struttura commissariale e un commissario, per tenere insieme emer...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Sul commissario, non ne abbiamo praticamente parlato" con il governo ma "è un punto che non ci vede coincidenti sulla valutazione. Noi pensiamo sia utile nominare prima possibile una struttura commissariale e un commissario, per tenere insieme emergenza e ricostruzione, ma il governo su questo ha un punto di vista diverso. Lo rispetto, ma mi auguro si possa arrivare a una coincidenza, anche perché, forte dell'esperienza maturata col terremoto, pensiamo sarebbe un elemento di velocità e vantaggio. Ma, ripeto, ora la priorità sono quelle risorse indicate", ovvero 1,8 miliardi da stanziare subito per rimettere in sesto strade e argini. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, lasciando Palazzo Chigi dopo il tavolo tecnico con il governo sull'alluvione che ha colpito la regione nel maggio scorso.