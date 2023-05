Maltempo: Bonaccini, 'Tajani? Venga a chiedere come ricostruito dopo sisma'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Il vicepremier Antonio Tajani "venga a informarsi, venga a chiedere come è proceduta la ricostruzione post terremoto". Lo dice il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, lasciando l'incontro con il ministro Raffaele Fitto sui fondi di coesione e Pnrr, e rispondendo a chi gli chiede un commento sulle parole del responsabile degli Affari esteri per il quale il ruolo di commissario alla ricostruzione andrebbe affidato a una persona in grado di dedicarsi a 'tempo pieno' alla questione. Per il presidente dell'Emilia Romagna, sarebbe inoltre "stucchevole" legare la nomina del commissario a una mera "disputa politica".