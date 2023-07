Maltempo: Bonelli, 'governo esautora amministratori per interessi di partito'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “In Commissione Ambiente, la maggioranza fa il blitz sul decreto alluvioni. Dopo essere stato votato il mandato al relatore, trasferito il testo alla Presidenza della Camera e quindi all'Aula, la maggioranza riscrive la legge ed elimina il comma 10 dell'articolo 20-ter che coinvolgeva i Sindaci, i Presidenti delle Province e l’Unione dei comuni in una cabina di regia per la ricostruzione, enti che avrebbero dovuto partecipare alla cabina di regia insieme ai sub-commissari Presidenti di Regione". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Questo blitz avviene violando le regole procedurali della Camera dei Deputati, su un testo già trasmesso, che aveva avuto tutti i pareri del governo e su cui oggi probabilmente il governo avrebbe dovuto porre la fiducia. È chiaro ed evidente, anche dagli interventi fatti in Commissione da esponenti della maggioranza, che c'è stata una volontà politica di eliminare questo comma già approvato: un vero e proprio delitto nei confronti dei territori, dei Comuni, dei Sindaci e delle vittime alluvionate da parte di chi non solo non ha destinato adeguate risorse ai territori dell'Emilia Romagna, dopo la catastrofe, ma sta gestendo in maniera partitica e non politica una questione così delicata come i danni dell'alluvione”.