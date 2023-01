Maltempo, Bora e acqua alta a Venezia: il Mose si alza due volte in un giorno

Ancora maltempo in Italia, con intensi rovesci, rischio nevicate, grandine e abbassamento delle temperature direttamente dal nord Europa.

Alcune regioni sono in allerta gialla, altre in allerta arancione. Particolare preoccupazione per la città di Venezia, a causa della sua natura lagunare, che rischia allagamenti.

Maltempo a Venezia, il Mose si alza

Per fronteggiare due picchi di mare previsti, il Mose del capoluogo veneto si è già alzato due volte. Stanotte, intorno alle 23, sono state attivate le dighe mobili. La marea ha raggiunto un massimo di 105 centimetri, mentre in centro città si è fermato a 75 centimetri.

Nuovo innalzamento alle 6 del mattino, con marea a 120 centimetri. Grazie a queste misure è stato evitato l’allagamento della città, ma si teme per i prossimi giorni, dato che secondo gli esperti questo maltempo, con tanto di intense precipitazioni, durerà almeno un’altra settimana ancora.

Maltempo a Venezia, la bora

Come se non bastasse, a peggiorare le cose anche un forte vento di Bora, che sostiene e aiuta la marea.

Oggi, al Lido si registrava una potenza di circa 80 chilometri orari. L’Ufficio maree del Comune è in allerta, e sta tenendo sotto controllo la situazione con tutti i suoi mezzi. Intanto, anche il resto dell’Italia cerca di fronteggiare il maltempo.