Maltempo: Braga, 'servono risorse e commissario, governo che aspetta?'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Oggi in Commissione alla Camera l’audizione di Anci e dei Sindaci colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna ci consegna un messaggio chiarissimo: servono risorse per mettere in sicurezza le strade comunali e provinciali e per gli interventi sugli argini dei fiumi. La stima consegnata al Governo per le somme urgenze è di 1,8 mld di euro che oggi non ci sono e su cui serve una risposta immediata. E serve procedere subito alla nomina del Commissario per la ricostruzione, come chiesto in modo unitario dal territorio". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Ogni ritardo è un ostacolo alla ripresa e rischia di condannare all’isolamento e allo spopolamento i territori collinari e montani sconvolti dall’alluvione. Cosa aspetta il Governo? E’ il momento di abbandonare logiche di parte e tentativi di rivalsa politica per risposte rapide e concrete ai cittadini e alle imprese".