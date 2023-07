Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), 'opposizioni strumentalizzano, territori ben rappresentati'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Oggi in commissione Ambiente abbiamo approvato una modifica dell’art. 20 ter, segnalata dalla Ragioneria dello Stato, che per le opposizioni comporta un mancato coinvolgimento dei territori nel tavolo della ricostruzione. A smentire le obiezioni strumentali de...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Oggi in commissione Ambiente abbiamo approvato una modifica dell’art. 20 ter, segnalata dalla Ragioneria dello Stato, che per le opposizioni comporta un mancato coinvolgimento dei territori nel tavolo della ricostruzione. A smentire le obiezioni strumentali dell'opposizione è la stessa norma che all'art. 20 quater stabilisce espressamente che nella cabina di coordinamento per la ricostruzione ci sia, oltre al commissario straordinario, il capo del dipartimento 'Casa Italia' e della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, i presidenti delle regioni interessate, i sindaci metropolitani, un rappresentante delle province e uno dei comuni interessati". Lo ha detto Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia, che ha poi concluso dicendo che "mentre la sinistra perde un'altra occasione per tacere, noi portiamo il decreto in aula, per la sua definitiva approvazione, già martedì della prossima settimana, procedendo così speditamente nell'interesse dei territori alluvionati".