Maltempo: Calderoli, 'Governo pronto a fornire aiuto necessario, grazie a soccorritori'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Siamo vicini alla Regione Emilia-Romagna, e a tutti i suoi cittadini, per la nuova ondata di maltempo che ha colpito duramente il territorio emiliano romagnolo, già duramente colpito nell’ultimo anno. Esprimo il mio cordoglio e il mio dolore per la giovane vittima di Pianoro e la mia solidarietà a tutte le persone evacuate. Come Governo siamo in continuo contatto con gli amministratori locali e pronti a fornire ogni tipo di aiuto necessario: intanto, come sempre in questi casi, rivolgo un ringraziamento doveroso va a tutti i soccorritori e volontari impegnati in queste ore ad aiutare la popolazione colpita". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.