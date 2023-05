Maltempo, Calderone: nostro obiettivo mettere in sicurezza lavoro

Milano, 17 mag. (askanews) – “Il nostro obiettivo è di mettere in sicurezza il lavoro e le aziende e i lavoratori dei territori interessati dai fatti di cui parliamo. Sarà necessario verificare con attenzione quelle che sono le realtà interezìssate dall’alluvio di questi gioni e soprattutto predisporre gli strumenti per accompagnare il percorso dei prossimi mesi tra cui una certa attenzione agli adempimenti in materia lavoristica e contributiva e soprattutto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, durante la conferenza stampa della Protezione civile sui danni causati dal maltempo in Emilia Romagna.

“Guarderemo alle esigenze del lavoro in agricoltura soprattutto per la parte della manodopera agricola che opera a tempo determinato che ha bisogno di essere sostenuta per avere diritto a interventi che possano avere uno sbocco nei prossimi anni”, ha aggiunto il ministro.