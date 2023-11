Roma, 3 nov. (askanews) – Nelle immagini una delle operazioni di soccorso dei carabinieri nel comune di Prato, tra le zone maggiormente colpite dal maltempo in Toscana. Un bambino viene tratto in salvo da un’abitazione circondata dall’acqua alta, prelevato dal balcone da un carabiniere che si è arrampicato sui muretti e lo ha portato via in braccio e passato a un collega nell’acqua fin sopra il ginocchio.