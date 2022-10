Maltempo, Castelvetrano (Trapani) è stata travolta dall’acqua: la situazione

Il comune di Castelvetrano (Trapani) sta vivendo dei disagi. “Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità“, ha raccomandato il comune.

Una forte ondata di maltempo che in queste ultime ore si è abbattuta sulla Sicilia ha colpito anche il comune di Castelvetrano in provincia di Trapani. Il comune, attraverso un post sui social, ha raccomandato alla cittadinanza di prestare attenzione alle “indicazioni fornite dalle Autorità“.

Le raccomandazioni del comune di Castelvetrano:

I numerosi video che si sono diffusi rapidamente sui social, parlano da soli. L’acqua ha invaso letteralmente le strade, allagandole.

Di seguito la nota scritta dall’amministrazione di Castelvetrano:

“Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità

Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena

Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo

Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio

Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati)

Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se c’è

Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso)

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate

Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si intralcia l’operazione dei tecnici e dei soccorritori”.

Schiuse le scuole a Trapani

Anche città come Trapani e Marsala sono stati colpite dal maltempo. Stando a quanto riporta il quotidiano di Sicilia le forti perturbazioni avrebbero causato dei blackout.

Delle case sarebbero anche state allagate, specie ai piani bassi. Intervenuta inoltre la Protezione Civile che ha provveduto, in alcune zone della città, far defluire l’acqua dalle strade. Nel frattempo, il comune di Trapani ha annunciato la sospensione delle lezioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, nella giornata di lunedì 10 ottobre.