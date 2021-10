Maltempo: Catania, domani chiusi hub e punti vaccinali

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) – Rimarranno chiusi anche domani, venerdì 29 ottobre, gli hub e punti vaccinali dell’Asp di Catania data la nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale. Sospeso anche il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale.

Nuovo rinvio anche per i tamponi di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena. "Ci adeguiamo alle indicazioni della Protezione civile – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – Le previsioni meteo, al momento, impongono uno stop. Per questa ragione, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e del direttore sanitario Antonino Rapisarda, abbiamo deciso di chiudere hub e punti vaccinali territoriali". Tutti gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno recarsi negli hub e nei punti vaccinali territoriali, quando saranno nuovamente operativi, senza dover fare una nuova prenotazione.