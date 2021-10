Maltempo: Cdm rimpingua Fondo emergenze nazionale

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Il Cdm ha rimpinguato il Fondo per le emergenze nazionali. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato – si legge nella nota diramata da Palazzo l’ulteriore stanziamento di 3.433.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 2 e 3 settembre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d’Aosta; l’ulteriore stanziamento di 1.117.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle precipitazioni nevose che si sono verificate nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; l’ulteriore stanziamento di 2.037.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno".