Maltempo, cede una diga in Norvegia: fatti evacuare migliaia di abitanti

Oslo, 10 ago. (askanews) – Le autorità della Norvegia hanno fatto evacuare migliaia di cittadini dopo che il livello dell’acqua di una diga, nei pressi della città di Braskereidfoss, nel sud del Paese, ha superato gli argini a causa delle pesanti piogge dei giorni scorsi portate dalla tempesta Hans. C’è stato un malfunzionamento alle paratie per cui l’acqua della diga che si trova lungo il fiume Glomma, non ha potuto defluire e ha superato l’invaso a supporto della centrale idroelettrica che, comunque, non avrebbe riportato danni.

In un primo momento si era pensato di usare dell’esplosivo ma poi l’ipotesi è stata accantonata.

Le autorità locali hanno inviato elicotteri e soccorritori a supporto della popolazione e la situazione viene tenuta costantemente sotto controllo.