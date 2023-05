Maltempo, Ciriani: confido iter rapido Camere per aiuti Governo

Milano, 17 mag. (askanews) – Un iter rapido alle Camere per gli aiuti del governo alle aree colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Lo ha assicurato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani prendendo la parola alla conferenza stampa della Protezione civile sui danni causati dal maltempo in Emilia Romagna.

“Naturalmente la gravità di quanto è accaduto in Emilia Romagna ha colpito moltissimo anche le Camere, il Parlamento. Abbiamo registrato in questi giorni, in queste ultime ore, molti interventi a parte di tutti i gruppi politici che esprimono preoccupazione, timore e naturalmente solidarietà alle popolazioni colpite. In riferimento a questo, in riferimento alle richieste che già ci sono aggiunte di un’informativa da parte del Governo alle Camere, noi vogliamo rassicurare che il Governo ha intenzione diriferire tempetisvamente al Senato e alla Camera di quanto è accaduto e di quanto sta facendo il Governo per porre il rimedio all’indondazione quasi catastrofica che ha colpito le mine a Romagna”, ha affmerato.

“Personalmente ho già avvisato i Presidenti di Camera e di Senato e li informerò anche alla luce della rinunione di oggi. Riteniamo tuttavia che sia meglio attendere qualche giorno prima di un informativa ufficiale da parte del Governo alle Camere per poter garantire un’informativa più completa, più dettagliata e quindi in ultima istanza anche più utile, alla luce di quello che accadrà anche nelle prossime ore. E naturalmente mi attendo ma credo che sarà facile ottenere questo risultato, da parte di tutte le forze politiche già della prossima capiGruppo, attenzione massima al percorso di calendarizzazione dei provvedimenti legislativi che il Governo dovrà adottare affinché siano tempi più rapidi possibile, non soltanto in Consiglo dei Ministri, ma poi entrambi i rami del Parlamento”, ha concluso Ciriani.