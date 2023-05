Maltempo: Colombo (Fdi), 'siamo un popolo forte e coraggioso'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Oggi il presidente del Consiglio è venuto a vedere con i suoi occhi la devastazione causata dal maltempo in Emilia Romagna e a rassicurare sul fatto che il Governo non farà mancare il suo sostegno. Ha portato un abbraccio e le rassicurazioni di cui av...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Oggi il presidente del Consiglio è venuto a vedere con i suoi occhi la devastazione causata dal maltempo in Emilia Romagna e a rassicurare sul fatto che il Governo non farà mancare il suo sostegno. Ha portato un abbraccio e le rassicurazioni di cui avevamo bisogno. Grazie per l’impegno concreto del Governo che vedrà i suoi primi frutti già martedì prossimo con le prime misure che saranno varate dal Consiglio dei ministri. Il popolo romagnolo, il mio popolo, è forte e coraggioso e saprà risollevarsi in fretta”. Così il deputato di Fratelli d’Italia eletta in Emilia Romagna, Beatriz Colombo.