Home > Askanews > Maltempo, Comune di Bologna ai cittadini: non spostatevi in auto Maltempo, Comune di Bologna ai cittadini: non spostatevi in auto

Bologna, 17 mag. (askanews) – “Situazione molto complicata in tutti i Comuni dell’area metropolitana, ci sono numerosi esondazioni e allagamenti. Chiedo alla popolazione il massimo della collaborazione. Chiediamo a tutti di non uscire in automobile”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. “Abbiamo tutti gli uomini delle forze dell’ordine impegnati, stiamo seguendo l’emergenza – ha aggiunto il sindaco -. Il comune del capoluogo sta avendo alcune criticità, ma l’area metropolitana e il resto della regione è davvero in difficoltà”.

Bologna, 17 mag. (askanews) - "Situazione molto complicata in tutti i Comuni dell'area metropolitana, ci sono numerosi esondazioni e allagamenti. Chiedo alla popolazione il massimo della collaborazione. Chiediamo a tutti di non uscire in automobile". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepor...