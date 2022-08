Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "In questi momenti drammatici abbiamo due obblighi morali. Il primo è intervenire subito e in maniera massiccia a sostegno dei territori colpiti, delle famiglie e delle imprese. Il secondo è non nascondere più la testa sotto la sabbia sull’emergenza climatica: gli eventi di questi mesi impongono misure straordinarie e organiche.

La lotta al cambiamento climatico è una priorità assoluta!" Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.