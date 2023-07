Maltempo: De Carlo (Fdi), 'situazione difficile, relazionato al ministro'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il maltempo che in questi giorni sta devastando il Nord Italia e in particolare il Veneto sta creando enormi problemi al mondo dell’agricoltura. Questa mattina, dopo aver visitato personalmente alcune aziende per rendermi conto della reale situazione, ho parla...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Il maltempo che in questi giorni sta devastando il Nord Italia e in particolare il Veneto sta creando enormi problemi al mondo dell’agricoltura. Questa mattina, dopo aver visitato personalmente alcune aziende per rendermi conto della reale situazione, ho parlato con il ministro Lollobrigida per relazionarlo sullo stato dell’arte; mi sono poi anche già confrontato con il ministro Musumeci per l’attivazione delle misure emergenziali". Così il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, in merito alla situazione emergenziale legata al maltempo in Veneto.