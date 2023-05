Maltempo: Della Vedova, 'ok misure ma governo ascolti giovani su clima'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Oggi commemoriamo le vittime dell'alluvione, e insieme ad esse celebriamo il coraggio, la forza d'animo, la tenacia delle popolazioni colpite. Ma il coraggio e la forza d'animo di chi oggi non può fare altro che darsi da fare è però un appello e un monito a tutti noi sulle ‘cose da fare’ e +Europa non si tirerà indietro rispetto alle misure che il governo deciderà di mettere in campo per sostenere le popolazioni alluvionate”. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo nell’aula di Montecitorio.

"Certo è che la crisi climatica è un fatto e il territorio italiano, per le sue caratteristiche, è una vera e propria trincea nella quale ci troviamo a combattere. Dovremmo guardare al grande movimento ambientalista degli studenti di tutto il mondo, anche italiani, che ci invita non a un ambientalismo di maniera, ma – ha aggiunto Della Vedova – ad ascoltare la scienza".

"I giovani di questo paese hanno coscienza delle responsabilità che saranno chiamati a sopportare se noi continueremo a non farci carico delle nostre. Per loro, per chi abiterà questo territorio difficile dopo di noi e per chi oggi sta sopportando difficoltà che fatichiamo a immaginare – ha concluso il deputato di +Europa – è tempo di cambiare rotta”.